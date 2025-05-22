Трамп відреагував на вбивство співробітників посольства Ізраїлю у центрі Вашингтона

Президент США Дональд Трамп відреагував на демонстративне вбивство у центрі Вашингтона двох співробітників посольства Ізраїлю і наголосив, що таких випадків не має бути.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп написав, що убивство пари, співробітників посольства Ізраїлю, явно мало антисемітський мотив і подібні випадки "мають припинитися негайно".

"Ненависті й радикалізму немає місця у США. Мої співчуття родинам загиблих. Дуже сумно, що подібні речі можуть відбуватися!", – відреагував президент США.

Нагадаємо, вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю сталося ввечері 21 травня на виході з Єврейського музею. Чоловік і жінка були парою, що збиралась заручитися. Нападника затримали на місці, згодом від нього чули гасла про "вільну Палестину".

Як повідомляли, американська розвідка вважає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти дипломатичної угоди з Тегераном.