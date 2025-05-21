ЗМІ: розвідка США припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Американська розвідка вважає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти дипломатичної угоди з Тегераном.

Про це CNN повідомили кілька американських посадовців, обізнаних з останньою розвідінформацією, передає "Європейська правда".

Американські посадовці заявили, що такий потенційний удар став би відкритим викликом Трампу, а також може спровокувати ширший регіональний конфлікт на Близькому Сході.

Посадовці застерігають, що остаточне рішення ізраїльського керівництва ще не прийнято, і що насправді в уряді США існують глибокі розбіжності щодо ймовірності того, що Ізраїль в кінцевому підсумку піде на такий крок.

"Але ймовірність удару Ізраїлю по іранському ядерному об'єкту значно зросла в останні місяці. А перспектива угоди між США та Іраном, досягнутої за посередництва Трампа, яка не передбачає вивезення всього іранського урану, робить удар ще більш імовірним", – заявив співрозмовник, обізнаний з інформацією від розвідки США.

Співрозмовники стверджують, що підвищена стурбованість викликана не тільки публічними та приватними заявами ізраїльських високопосадовців про те, що вони розглядають такий крок, але й перехопленими повідомленнями ізраїльських служб та спостереженнями за рухом ізраїльських військових, які можуть свідчити про неминучий удар.

Зокрема, за їхніми словами, серед військових приготувань, які спостерігають США, є переміщення авіаційних боєприпасів та завершення повітряних навчань.

Ізраїльський співрозмовник повідомив, що Ізраїль буде готовий самостійно провести військові дії, якщо США укладуть з Іраном угоду, яку він назвав "поганою" і неприйнятною для Ізраїлю.

"Я думаю, що більш імовірно, що вони завдадуть удару, щоб спробувати зірвати угоду, якщо вважатимуть, що Трамп погодиться на "погану угоду", – сказав інший співрозмовник, ознайомлений із розвідданими США.

Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

ЗМІ писали, що США під час останнього раунду переговорів з Іраном щодо його ядерної програми передали письмові пропозиції щодо того, якою може бути потенційна угода між сторонами.

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