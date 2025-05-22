У центрі Вашингтона застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю

Нападник із вогнепальною зброєю вбив двох співробітників посольства Ізраїлю у США на виході з Єврейського музею у Вашингтоні, його майже одразу затримали.

Про це повідомляє CBS News, пише "Європейська правда".

Увечері 21 травня двох співробітників посольства Ізраїлю у США – чоловіка і жінку – застрелили на виході з Єврейського музею у центрі Вашингтона, де поруч розміщене також відділення ФБР. Поліція отримала повідомлення про стрілянину о 21:08 за місцевим часом.

Нападник виявився 30-річним Еліасом Родрігесом з Чикаго.

Як зазначили у поліції, він ходив туди-сюди перед музеєм, потім підійшов до групи з чотирьох осіб, які вийшли, дістав пістолет і вистрелив. Далі нападник зайшов всередину музею, де його скрутила охорона.

На час приїзду служб поранені були без свідомості і не дихали, врятувати їх не вдалося.

У поліції зазначили, що згодом під вартою затриманий вигукував гасло про "вільну Палестину".

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер розповів, що вбиті були парою і збирались заручитися наступного тижня, вирушивши для цього у Єрусалим. Посол також повідомив, що після стрілянини говорив з президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокурорка Пам Бонді особисто приїхала на місце подій та розповіла, що поговорила про інцидент з Трампом. "Від імені президента передаю, що його молитви з усіма нами і всією єврейською громадою", – заявила вона.

Як повідомляли, американська розвідка вважає, що Ізраїль готується завдати удару по іранських ядерних об'єктах, попри те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається досягти дипломатичної угоди з Тегераном.

Тим часом у Європі критикують Ізраїль за наступ у секторі Гази. Також у ЄС висловили обурення через ізраїльський обстріл міста на Західному березі річки Йордан, коли там перебувала делегація дипломатів.