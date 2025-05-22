Трамп отреагировал на убийство сотрудников посольства Израиля в центре Вашингтона

Президент США Дональд Трамп отреагировал на демонстративное убийство в центре Вашингтона двух сотрудников посольства Израиля и подчеркнул, что таких случаев не должно быть.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своей соцсети Truth Social.

Трамп написал, что убийство пары, сотрудников посольства Израиля, явно имело антисемитский мотив и подобные случаи "должны прекратиться немедленно".

"Ненависти и радикализму нет места в США. Мои соболезнования семьям погибших. Очень печально, что подобные вещи могут происходить!", – отреагировал президент США.

Напомним, убийство двух сотрудников посольства Израиля произошло вечером 21 мая на выходе из Еврейского музея. Мужчина и женщина были парой, которая собиралась обручиться. Стрелка задержали на месте, впоследствии от него слышали лозунги о "свободной Палестине".

Как сообщалось, американская разведка считает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь дипломатического соглашения с Тегераном.