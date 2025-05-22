Молдова у квітні вперше отримала понад 30% електроенергії з відновлюваних джерел

Молдова у квітні 2025 року вперше отримала понад 30% електроенергії з місцевих відновлюваних джерел.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", про такі результати повідомили у Міністерстві енергетики Молдови.

Понад 30% обсягів споживання електроенергії у Молдові у квітні надійшли з місцевих відновлюваних джерел – що стало рекордним показником та значним зростанням, порівняно з 23% у березні.

Загальна потужність електростанцій, які працюють на відновлюваних джерелах, у квітні перевищувала 665 МВт. За останні чотири роки потужності галузі зросли у вісім разів.

Середньорічну частку відновлюваних джерел у структурі споживання на 2025 рік прогнозують на рівні понад 20%. Минулого року цей показник склав 16,7%, у 2023 році – 9,2%.

У рамках євроінтеграційних змін Молдова зобов’язалася збільшити частку відновлюваних джерел у структурі споживання до 2030 року до 30%.

Для цього запускають тендери на будівництво сонячних та вітрових електростанцій загальною потужністю 165 МВт. Переможців першого раунду тендерів мають оголосити найближчим часом. Наступний очікується восени 2025 року. До кандидатів висувають вимоги не лише будівництва генерації, а й можливостей зберігання електроенергії, щоб забезпечити системі додаткову гнучкість.

Нагадаємо, іспанський оператор електромережі заперечує, що головним фактором безпрецедентного блекауту стала залежність країни від сонячних електростанцій.

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