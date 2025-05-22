Молдова в апреле впервые получила свыше 30% электроэнергии из возобновляемых источников

Молдова в апреле 2025 года впервые получила более 30% электроэнергии из местных возобновляемых источников.

Как сообщает News Maker, пишет "Европейская правда", о таких результатах сообщили в Министерстве энергетики Молдовы.

Более 30% объемов потребления электроэнергии в Молдове в апреле поступили из местных возобновляемых источников, что стало рекордным показателем и значительным ростом по сравнению с 23% в марте.

Общая мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках, в апреле превышала 665 МВт. За последние четыре года мощности отрасли выросли в восемь раз.

Среднегодовую долю возобновляемых источников в структуре потребления на 2025 год прогнозируют на уровне более 20%. В прошлом году этот показатель составил 16,7%, в 2023 году – 9,2%.

В рамках евроинтеграционных изменений Молдова обязалась увеличить долю возобновляемых источников в структуре потребления к 2030 году до 30%.

Для этого запускают тендеры на строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 165 МВт. Победителей первого раунда тендеров должны объявить в ближайшее время. Следующий ожидается осенью 2025 года. К кандидатам предъявляют требования не только по строительству генерации, но и по возможностям хранения электроэнергии, чтобы обеспечить системе дополнительную гибкость.

Напомним, испанский оператор электросети отрицает, что главным фактором беспрецедентного блэкаута стала зависимость страны от солнечных электростанций.

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