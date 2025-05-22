У Румунії відхилили скаргу ультраправого Сіміона на вибори і готуються затвердити результат

Конституційний суд Румунії не задовольнив спробу ультраправого кандидата у президенти Джордже Сіміона оскаржити результати другого туру та готується офіційно затвердити їх.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Опівдні судді Конституційного суду зберуться на урочисте засідання, на якому мають затвердити результати президентських виборів. На ньому буде присутній також переможець виборів Нікушор Дан і тимчасовий президент Іліє Боложан.

Перед цим о 10:00 КС відхилив клопотання Сіміона щодо скасування результату виборів.

"Після розгляду питання КС одностайно відхилив клопотання про скасування результату виборів як безпідставне. Рішення є остаточним та повідомлене Центральному виборчому бюро", – зазначили у заяві суду.

Джордже Сіміон відреагував на це заявою про "продовження перевороту" і закликав своїх прибічників "продовжувати боротьбу і приєднуватись до нього".

Також у Румунії почали розслідування через погрози розправою обраному президенту.

Як відомо, ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан за підсумками другого туру президентських виборів 18 травня переміг кандидата ультраправих Джордже Сіміона. Голосування позначилося безпрецедентною мобілізацією румунської діаспори, на закордонних дільницях майже по всьому світу більшість проголосувала за Дана.

Про нового президента Румунії у деталях – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Ворог забудовників, мер столиці, олімпієць. Хто такий Нікушор Дан, новий президент Румунії.