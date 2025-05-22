Британія просить G7 погодитися на зниження цінової стелі на нафту РФ

Велика Британія закликала своїх партнерів по G7 погодитися на зниження цінової стелі на російську нафту, заявивши, що цей крок є необхідним для того, щоб посилити тиск на очільника Кремля Владіміра Путіна з метою припинення війни Росії проти України.

Про це заявили у Міністерстві фінансів Великої Британії, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

У Мінфіні Британії впевнені – "тиск на військову машину Росії потрібен як ніколи раніше".

"Путін відмовляється вести добросовісні переговори щодо прямих зустрічей із Зеленським і намагається уникнути укладення перемир’я, продовжуючи свою незаконну і жорстоку війну", – заявили там.

Країни G7 розглядають можливості посилення дії цінової стелі, щоб ефективніше обмежити здатність Москви фінансувати війну в Україні.

За чинними умовами обмеження, яке встановлено на рівні 60 доларів за барель, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту з Росії лише за умови, що вона продається нижче цієї межі.

На зустрічі G7 у середу, 21 травня, глава Мінфіну Британії Рейчел Рівз заявила про "наміри швидко знизити цінову стелю на російську нафту з 60 доларів за барель, використовуючи сприятливий момент".

Росія обходила цінову межу G7 за допомогою "тіньового флоту" танкерів, які не страхуються західними компаніями, і російська нафта марки Urals більшу частину часу торгувалася вище цінової межі.

Однак на початку квітня ціна впала нижче 60 доларів, оскільки глобальні побоювання щодо економічного зростання після оголошення США про введення глобальних мит також вплинули на ціни на нафту.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що цінову стелю на російську нафту варто знизити до 40 доларів за барель.

А президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.