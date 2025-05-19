МЗС Фінляндії закликає знизити цінову стелю на російську нафту до $40

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що санкції проти Росії слід ще більше посилити у відповідь на її триваючу агресивну війну проти України, а цінову стелю на російську нафту – знизити до $40 за барель.

Про це вона сказала у коментарі фінському мовнику Yle, пише "Європейська правда".

За словами Валтонен, ринкова ціна на нафту останнім часом знизилася до $60 за барель, тож обмеження слід адаптувати відповідно.

"Я б сказала, що її можна знизити навіть до $40. Але будь-яке зниження – вже позитивний крок", – вважає фінська міністерка.

Цінова стеля, запроваджена країнами G7, передбачає, що російську нафту можуть транспортувати західні танкери лише за умови, що вона продається дешевше зазначеної межі. Це має на меті скоротити надходження до бюджету РФ і ускладнити фінансування війни проти України.

Фінляндія разом із країнами північної Європи та державами Балтії вже пропонувала зниження цієї межі в січні, однак, за словами міністерки, ініціатива "застрягла" через позицію США.

"Ми зараз чекаємо, чи висловлять США чітку позицію: чи хочуть вони зайняти жорстку лінію щодо Росії, чи ні", – сказала вона.

Позиція Фінляндії, за словами Валтонен, є чіткою.

"Ми сподіваємося, що до Росії будуть застосовуватися жорсткі заходи. Вона веде жорстоку війну агресії в Україні й, схоже, не реагує на м’яку дипломатію – лише на силу", – підкреслила глава МЗС Фінляндії.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії, який мають затвердити 20 травня, може включати подальше зниження верхньої межі ціни на нафту.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що хоче домогтись зниження глобальних цін на нафту, завдяки чому вдасться завершити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.