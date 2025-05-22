Британия просит G7 согласиться на снижение ценового потолка на нефть РФ

Великобритания призвала своих партнеров по G7 согласиться на снижение ценового потолка на российскую нефть, заявив, что этот шаг необходим для того, чтобы усилить давление на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны России против Украины.

Об этом заявили в Министерстве финансов Великобритании, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В Минфине Великобритании уверены – "давление на военную машину России нужно как никогда ранее".

"Путин отказывается вести добросовестные переговоры о прямых встречах с Зеленским и пытается избежать заключения перемирия, продолжая свою незаконную и жестокую войну", – заявили там.

Страны G7 рассматривают возможности усиления действия ценового потолка, чтобы более эффективно ограничить способность Москвы финансировать войну в Украине.

По действующим условиям ограничения, установленного на уровне 60 долларов за баррель, западные операторы могут страховать и транспортировать нефть из России только при условии, что она продается ниже этого предела.

На встрече G7 в среду, 21 мая, глава Минфина Великобритании Рэйчел Ривз заявила о "намерениях быстро снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 долларов за баррель, используя благоприятный момент".

Россия обходила ценовой предел G7 с помощью "теневого флота" танкеров, которые не страхуются западными компаниями, и российская нефть марки Urals большую часть времени торговалась выше ценового предела.

Однако в начале апреля цена упала ниже 60 долларов, поскольку глобальные опасения относительно экономического роста после объявления США о введении глобальных пошлин также повлияли на цены на нефть.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что ценовой потолок на российскую нефть следует снизить до 40 долларов за баррель.

А президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что хочет добиться снижения глобальных цен на нефть, благодаря чему удастся завершить полномасштабное вторжение России в Украину.