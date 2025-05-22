ЗМІ: союз двох партій, що входять до уряду Польщі, може розвалитися

Між партіями-учасницями блоку "Третій шлях", що входить до польської керівної коаліції, накопичилися проблеми і він може розпастися на початку літа.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, лідери Польської селянської партії і "Польщі 2050", які входять до блоку "Третій шлях" – Владислав Косіняк-Камиш (міністр оборони) і Шимон Головня, спікер Сейму, – планують зустріч на початку червня, на якій визначать майбутнє своєї співпраці.

Зустріч проводять перед запланованими Дональдом Туском перестановками в уряді після другого туру президентських виборів.

Блок опинився на межі розпаду через невтішні результати на виборах Шимона Головні – він у першому турі отримав трохи менше 5%.

Неофіційно розповідають, що партії раніше вирішили, що врятувати їхню співпрацю може лише результат Головні понад 10%.

Нагадаємо, за результатами першого туру президентських виборів мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Детальний аналіз читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.