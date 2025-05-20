Прем'єр Польщі анонсував перестановки в уряді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує провести перестановки в уряді після президентських виборів

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

За словами Туска, його метою є зробити уряд меншим і ефективнішим.

"Так, буде реконструкція уряду. Не всі мають підстави радіти. Атмосфера повинна охолонути. У червні я спокійно повернуся до переговорів зі своїми партнерами по коаліції. Не для того, щоб щось у них забрати, а для того, щоб зробити цей уряд меншим, компактнішим і ефективнішим", – сказав Туск.

"Ми записали цілі в коаліційній угоді, і нам доведеться ними зайнятися", -додав прем'єр-міністр.

Перестановки в уряді відбудуться вже після другого туру президентських виборів.

Дані після підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць показали, що мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади набрав 31,36%, а директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", – 29,54%.

Детальний аналіз читайте у статті редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка: Тріумф українофобів. Як вибори президента стали сигналом тривоги і для Києва, і для поляків.