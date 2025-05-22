СМИ: союз двух партий, входящих в правительство Польши, может развалиться

Между партиями-участницами блока "Третий путь", входящего в польскую правящую коалицию, накопились проблемы и он может распасться в начале лета.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, лидеры Польской крестьянской партии и "Польши 2050", входящих в блок "Третий путь" – Владислав Косиняк-Камыш (министр обороны) и Шимон Головня, спикер Сейма, – планируют встречу в начале июня, на которой определят будущее своего сотрудничества.

Встреча проводится перед запланированными Дональдом Туском перестановками в правительстве после второго тура президентских выборов.

Блок оказался на грани распада из-за неутешительных результатов на выборах Шимона Головни – он в первом туре получил чуть менее 5%.

Неофициально говорят, что партии ранее решили, что спасти их сотрудничество может только результат Головни более 10%.

Напомним, по результатам первого тура президентских выборов мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти набрал 31,36%, а директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", – 29,54%.

Подробный анализ читайте в статье редактора "ЕвроПравды" Юрия Панченко: Триумф украинофобов. Как выборы президента стали сигналом тревоги и для Киева, и для поляков.