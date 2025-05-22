В Італії оголосили вирок росіянину, який організував втечу сина ексгубернатора РФ

Суд Мілана визнав російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе винним в організації втечі від італійського правосуддя Артема Усса – сина наближеного до Путіна колишнього губернатора Красноярського краю РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Чіракадзе, якому інкримінували "пособництво в ухиленні від покарання", засудили до трьох років і двох місяців позбавлення волі в Італії. Прокуратура вимагала 5,5 року увʼязнення.

Чоловіка затримали у червні 2024 року, коли літак із ним приземлився в аеропорту неподалік Рима.

На підставі вивчення телефонів заарештованих у справі міланські слідчі стверджували, що саме Чіракадзе підтримував зв'язок із сім'єю Усса під час його домашнього арешту і координував членів банди, яка потім допомогла організувати втечу.

Нагадаємо, Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син тоді ще красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійське розслідування виявило, що Усс утік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.