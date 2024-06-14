В Італії затримали підозрюваного в організації втечі росіянина Усса, розшукуваного у США

В італійському аеропорту Ф’юмічіно неподалік Рима затримали російського бізнесмена Дмитрія Чіракадзе, якого підозрюють в організації втечі росіянина Артема Усса, якому у США інкримінують порушення санкцій проти Москви.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

На роль Чіракадзе вказав один із затриманих наприкінці минулого року виконавців втечі Усса з Італії до Росії, боснієць Владімір Йованчич.

На допиті чоловік розповів, що до нього звернулися дружина Усса Марія Ягодіна і росіянин на ім'я Діма (ймовірно, Чіракадзе), які заплатили 7000 євро на купівлю автомобіля і мобільного телефону, необхідних для організації втечі.

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54-річний Чіракадзе проживає в Женеві, є аристократом, нащадком великого князя Грузії, одружений з багатою росіянкою Любов'ю Орловою, разом з якою управляє компаніями та комплексами нерухомості.

Серед них – мисливський маєток у Красноярську, улюбленому місці відпочинку російських чиновників, зокрема батька Артема Усса, колишнього губернатора Красноярського краю Александра Усса.

На підставі вивчення телефонів заарештованих у справі міланські слідчі вважають, що саме Чіракадзе підтримував зв'язок із сім'єю Усса під час його домашнього арешту і координував членів банди, яка потім допомогла організувати втечу.

Заарештованому росіянину висунули звинувачення в організації втечі за попередньою змовою, обтяженою транснаціональним характером.

Нагадаємо, Артема Усса затримали у жовтні 2022 року в аеропорту Мілана за запитом Вашингтона. У США йому висунули чотири пункти обвинувачення, зокрема порушення санкцій і відмивання грошей.

У березні 2023-го італійський суд дозволив екстрадувати Усса до США, але наступного ж дня після цього син красноярського губернатора втік з-під домашнього арешту. На початку квітня стало відомо, що Усс повернувся в Росію.

Італійське розслідування виявило, що Усс утік через кордон зі Словенією на чотирьох автомобілях. Правоохоронці підозрюють, що до втечі росіянина причетні спецслужби РФ.