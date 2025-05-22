В Италии огласили приговор россиянину, который организовал побег сына экс-губернатора РФ

Суд Милана признал российского бизнесмена Дмитрия Чиракадзе виновным в организации побега от итальянского правосудия Артема Усса – сына приближенного к Путину бывшего губернатора Красноярского края РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Чиракадзе, которому инкриминировали "пособничество в уклонении от наказания", приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы в Италии. Прокуратура требовала 5,5 года заключения.

Мужчину задержали в июне 2024 года, когда самолет с ним приземлился в аэропорту недалеко от Рима.

На основании изучения телефонов арестованных по делу миланские следователи утверждали, что именно Чиракадзе поддерживал связь с семьей Усса во время его домашнего ареста и координировал членов банды, которая затем помогла организовать побег.

Напомним, Артема Усса задержали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу Вашингтона. В США ему предъявили четыре пункта обвинения, в том числе нарушение санкций и отмывание денег.

В марте 2023-го итальянский суд разрешил экстрадировать Усса в США, но на следующий же день после этого сын тогда еще красноярского губернатора сбежал из-под домашнего ареста. В начале апреля стало известно, что Усс вернулся в Россию.

Итальянское расследование выявило, что Усс сбежал через границу со Словенией на четырех автомобилях. Правоохранители подозревают, что к побегу россиянина причастны спецслужбы РФ.