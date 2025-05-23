США чекають від НАТО на чіткий план збільшення видатків на оборону

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Альянс має представити чіткі етапи досягнення цілі витрат на оборону у 5% від ВВП з акцентом на "жорсткі оборонні спроможності".

Про це він сказав у коментарі Bloomberg, передає "Європейська правда".

Вітакер заявив, що НАТО "потрібно щось інше, ніж обіцянка, яка була узгоджена на саміті в Уельсі у 2014 році, де всі погодилися витрачати 2% ВВП на оборону".

"Ми маємо мати чіткі етапи для досягнення цих цілей і водночас переконатися, що всі наші союзники розуміють: витрати мають бути спрямовані передусім на жорсткі оборонні спроможності", – наголосив він.

На саміті лідери країн-членів НАТО, як очікується, домовляться про нову ціль видатків на оборону. За даними Reuters, генсек НАТО Марк Рютте пропонує країнам збільшити видатки до 3,5% ВВП і ще 1,5% ВВП витратити на оборонні цілі.

Це відповідатиме вимозі президента США Дональда Трампа, який вимагає від союзників 5% витрат на оборону, яких навіть США наразі не витрачають.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО погодяться з метою витрачати 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту Альянсу, який відбудеться в червні.