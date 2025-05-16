Рубіо: всі члени НАТО погодяться витрачати 5% ВВП на оборону до саміту в червні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО погодяться з метою витрачати 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту Альянсу, який відбудеться в червні.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, США після приходу до влади Дональда Трампа вимагають від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону до мінімум 5% ВВП.

"Ми прямуємо до саміту через шість тижнів, де практично кожна країна-член НАТО буде на рівні або вище 2%. Багато хто сягне понад 4%, і всі погодяться з метою досягти 5% протягом наступного десятиліття", – наголосив Рубіо.

Саміт НАТО відбудеться в Нідерландах 24–25 червня.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, НАТО розробляє план, аби виконати вимоги Трампа щодо 5% ВВП на оборону.

Американські посадовці повідомили своїм союзникам по НАТО, що, хоча Трамп планує взяти участь у саміті в Гаазі влітку, він може вирішити скасувати візит, якщо решта членів Альянсу не ухвалять попередньої угоди про збільшення витрат.

Нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, який підтримав вимогу Трампа до країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону.

Зі схожою заявою виступили й у Франції – міністр закордонних справ країни Жан-Ноель Барро заявив, що витрати на оборону у 5% від ВВП є досяжним показником для Франції, яка наразі витрачає на військові потреби близько 2% свого ВВП.