США ждут от НАТО четкого плана по увеличению расходов на оборону

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Альянс должен представить четкие этапы достижения цели расходов на оборону в 5% от ВВП с акцентом на "жесткие оборонные возможности".

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg, передает "Европейская правда".

Уитакер заявил, что НАТО "нужно нечто иное, чем обещание, которое было согласовано на саммите в Уэльсе в 2014 году, где все согласились тратить 2% ВВП на оборону".

"Мы должны иметь четкие этапы для достижения этих целей и в то же время убедиться, что все наши союзники понимают: расходы должны быть направлены прежде всего на жесткие оборонные возможности", – подчеркнул он.

На саммите лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. По данным Reuters, генсек НАТО Марк Рютте предложит странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на оборонные цели.

Это будет соответствовать требованию президента США Дональда Трампа, который требует от союзников 5% расходов на оборону, которых даже США пока не тратят.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита Альянса, который состоится в июне.