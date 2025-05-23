У Литві падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра

У Литві опитування, проведене центром Vilmorus на замовлення газети Lietuvos rytas, продемонструвало падіння рейтингу довіри до прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За результатами опитування, Палуцкас у травні отримав 43,7% позитивних оцінок, що на 4,7 відсоткових пункти менше, ніж у квітні (48,4%). Негативно його діяльність оцінили 29,8% респондентів, порівняно з 26,3% у квітні.

Незважаючи на зниження рейтингу, Палуцкас посідає третє місце серед найпопулярніших політиків.

Найпопулярнішим політиком серед литовців залишається президент Гітанас Науседа. У травні його позитивно оцінили 63,7% респондентів, що практично не відрізняється від квітневого показника в 64,1%. Негативно про главу держави висловилися 18,2% опитаних.

На другому місці в рейтингу – спікер литовського Сейму Саулюс Сквернялис. У травні його підтримали 52,2% опитаних (у квітні – 51,7%), а 23,6% висловили негативну думку (у квітні – 29,2%).

Найбільше жителі Литви незадоволені головою партії "Зоря Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом – 45,8% висловили негативну думку. Кількість респондентів, які позитивно ставляться до нього, знизилася з 33,1% у квітні до 29,8% у травні.

Опитування проводив центр вивчення громадської думки та ринку Vilmorus на замовлення Lietuvos rytas з 2 по 12 травня. Було опитано тисячу жителів країни, похибка опитування становила 3,1%.

Як відомо, очолювані Палуцкасом соціал-демократи зіткнулись із критикою, коли вирішили взяти до урядової коаліцію скандальну партію "Зоря Німану", яку очолює антисеміт і українофоб Ремігіюс Жемайтайтіс.

У березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс з Демократичного союзу "В ім'я Литви", який є третім коаліційним партнером, назвав помилкою коаліцію із "Зорею Німану".

Скверняліс нещодавно також натякав на проблеми з довірою між членами урядової коаліції.