В Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру

В Литве опрос, проведенный центром Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, продемонстрировал падение рейтинга доверия к премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По результатам опроса, Палуцкас в мае получил 43,7% положительных оценок, что на 4,7 процентных пункта меньше, чем в апреле (48,4%). Негативно его деятельность оценили 29,8% респондентов, по сравнению с 26,3% в апреле.

Несмотря на снижение рейтинга, Палуцкас занимает третье место среди самых популярных политиков.

Самым популярным политиком среди литовцев остается президент Гитанас Науседа. В мае его положительно оценили 63,7% респондентов, что практически не отличается от апрельского показателя в 64,1%. Негативно о главе государства высказались 18,2% опрошенных.

На втором месте в рейтинге – спикер литовского Сейма Саулюс Сквернялис. В мае его поддержали 52,2% опрошенных (в апреле – 51,7%), а 23,6% высказали негативное мнение (в апреле – 29,2%).

Больше всего жители Литвы недовольны председателем партии "Заря Немана" Ремигиюсом Жемайтайтисом – 45,8% выразили негативное мнение. Количество респондентов, которые положительно относятся к нему, снизилось с 33,1% в апреле до 29,8% в мае.

Опрос проводил центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу Lietuvos rytas со 2 по 12 мая. Было опрошено тысячу жителей страны, погрешность опроса составила 3,1%.

Как известно, возглавляемые Палуцкасом социал-демократы столкнулись с критикой, когда решили взять в правительственную коалицию скандальную партию "Заря Немана", которую возглавляет антисемит и украинофоб Ремигиюс Жемайтайтис.

В марте спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис из Демократического союза "Во имя Литвы", который является третьим коалиционным партнером, назвал ошибкой коалицию с "Зарей Немана".

Сквернялис недавно также намекал на проблемы с доверием между членами правительственной коалиции.