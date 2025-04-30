Спікер Сейму Литви натякнув на проблеми в урядовій коаліції

Спікер литовського Сейму Саулюс Скверняліс заявив про проблеми з довірою між членами урядової коаліції, куди входять Соціал-демократична партія Литви, "Зоря Німану" і Демократичний союз "В ім'я Литви".

Заяву Скверняліса наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Його слова з натяком на проблеми в коаліції пролунали на тлі того, як Сейм не знайшов достатньо голосів для зняття депутатської недоторканності з есдека Арунаса Дуденаса, якому загрожують звинувачення у шахрайстві.

Після цього Скверняліс, який очолює Демократичний союз "В ім'я Литви", сказав, що довіра до коаліційних партнерів продовжує знижуватися.

"Довіри все менше і менше", – зазначив він.

Скверняліс назвав голосування щодо недоторканності Дуденаса "спектаклем" і наголосив, що таким чином порушується коаліційна угода. За словами спікера, після голосування інші партнери по коаліції також більше не зобов'язані дотримуватися умов угоди.

При цьому він не став розкривати, які рішення може ухвалити правління його партії. Проте він не виключив, що коаліційна угода може бути переглянута.

"Ми не будемо ставити ультиматуми. Коли підписували угоду, ми вже тоді домовилися, що є формати ради коаліції, обговорюються питання. Якщо хтось вважає, що угода порушується, у ній передбачено процедуру і терміни… Може, нам просто варто переглянути саму угоду", – розмірковував він.

Він також заявив, що зараз його фракція в Сеймі фактично не пов'язана жодними пунктами угоди.

"Ми можемо діяти вільно, бо колеги пояснили: депутат може голосувати, як хоче. Тоді й ми не можемо змусити своїх членів голосувати певним чином, навіть із важливих для уряду Палуцкаса питань", – додав Скверняліс.

Він також припустив, що якщо хтось із членів фракції не дотримується принципових умов угоди, то, можливо, йому варто бути в іншій фракції.

Нагадаємо, у березні спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану" була помилкою.