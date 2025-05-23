Орбан каже, що не хоче України в ЄС, бо "вона висмокче всі ресурси, як губка"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив впевненість, що угорці в його опитуванні щодо вступу України в ЄС підтримають позицію уряду і проголосують проти.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву угорського прем’єра наводять місцеві ЗМІ.

Як заявив Орбан, якого цитує Telex, у довгостроковій перспективі Україна хоче утримувати армію чисельністю в один мільйон осіб, і "утримання цієї армії будемо оплачувати ми, європейці, замість того, щоб зміцнювати свої власні західноєвропейські збройні сили".

"Угорщина хоче тримати Україну поза межами ЄС, бо якщо ми її впустимо, вона висмокче всі ресурси, як губка", – сказав угорський прем’єр.

Він також говорив про "енергетичну загрозу" з боку України, поскаржившись на наміри ЄС відмовитись від закупівлі енергоресурсів у Росії.

За словами Орбана, без газу і нафти з РФ Угорщині доведеться платити додатково 800 мільярдів форинтів на рік за газ з інших джерел.

За його підрахунками, угорцям доведеться платити за електроенергію вдвічі більше, а рахунки за опалення зростуть у чотири рази.

Кошти, виділені на зниження комунальних витрат, таким чином "випаруються", сказав він.

Нагадаємо, керівництво України та Єврокомісія мали амбітні плани щодо темпів переговорів про вступ у 2025 році, проте на заваді стало угорське вето.

Будапешт організував консультативне опитування про вступ України до ЄС – Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Згодом він похизувався, що в його антиукраїнському опитуванні вже взяли участь мільйон осіб.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських стосунків читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".