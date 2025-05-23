Орбан говорит, что не хочет Украины в ЕС, потому что "она высосет все ресурсы, как губка"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что венгры в его опросе о вступлении Украины в ЕС поддержат позицию правительства и проголосуют против.

Как сообщает "Европейская правда", заявление венгерского премьера приводят местные СМИ.

Как заявил Орбан, которого цитирует Telex, в долгосрочной перспективе Украина хочет содержать армию численностью в один миллион человек, и "содержание этой армии будем оплачивать мы, европейцы, вместо того чтобы укреплять свои собственные западноевропейские вооруженные силы".

"Венгрия хочет держать Украину за пределами ЕС, потому что если мы ее впустим, она выпьет все ресурсы, как губка", – сказал венгерский премьер.

Он также говорил об "энергетической угрозе" со стороны Украины, пожаловавшись на намерения ЕС отказаться от закупки энергоресурсов у России.

По словам Орбана, без газа и нефти из РФ Венгрии придется платить дополнительно 800 млрд форинтов в год за газ из других источников.

По его подсчетам, венграм придется платить за электроэнергию вдвое больше, а счета за отопление вырастут в четыре раза.

Средства, выделенные на снижение коммунальных расходов, таким образом "испарятся", сказал он.

Напомним, руководство Украины и Еврокомиссия имели амбициозные планы относительно темпов переговоров о вступлении в 2025 году, однако на пути помешало венгерское вето.

Будапешт организовал консультативный опрос о вступлении Украины в ЕС – Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

Впоследствии он похвастался, что в его антиукраинском опросе уже приняли участие миллион человек.

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".