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ЗМІ: у ЄС починають закриті консультації щодо 18-го пакета санкцій проти РФ

Новини — П'ятниця, 23 травня 2025, 12:20 — Уляна Кричковська

Європейська комісія проведе закриті консультації з державами-членами Європейського Союзу щодо наступних санкцій проти Росії.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, Єврокомісія проведе закриті консультації із представниками держав-членів ЄС щодо наступного, 18-го пакета санкцій проти Росії, цими вихідними.

Звернемо увагу, що у ЄС критикували 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, який затвердили 20 травня.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа вважає, що він недостатній, тому в наступному обмеження мають бути жорсткішими.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів. 

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