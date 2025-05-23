СМИ: в ЕС начинают закрытые консультации по 18-му пакету санкций против РФ

Европейская комиссия проведет закрытые консультации с государствами-членами Европейского Союза относительно следующих санкций против России.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

По его словам, Еврокомиссия проведет закрытые консультации с представителями государств-членов ЕС по следующему, 18-му пакету санкций против России, в эти выходные.

Обратим внимание, что в ЕС критиковали 17-й пакет санкций против России за войну против Украины, который утвердили 20 мая.

В частности, президент Литвы Гитанас Науседа считает, что он недостаточен, поэтому в следующем ограничения должны быть жестче.

В Совете ЕС также раскрыли детали дополнительных персональных санкций, примененных в ответ на гибридную дестабилизационную деятельность России, направленную против стран ЕС и партнеров.