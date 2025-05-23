Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що ухвалений ЄС 17-й пакет санкцій проти Росії – недостатній, тому в наступному обмеження мають бути жорсткішими.

Заяву литовського президента наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Науседа, "не всі важелі впливу на... Путіна вичерпані". Ці важелі "можна було б використовувати набагато сміливіше і послідовніше", переконаний він.

"За винятком однієї-двох держав, ми всі розуміємо, що 17-й пакет санкцій проти Росії хороший, але недостатній. Тому ми виступаємо за якнайшвидше застосування 18-го пакета санкцій, і я вважаю, що він має бути сильнішим", – сказав президент Литви.

На його думку, новий пакет санкцій має бути гранично принциповим і не обов'язково відповідати інтересам деяких країн, які виступають проти обмежень щодо Росії.

"Він (новий пакет санкцій. – Ред.) має охопити всіх основних одержувачів російської нафти і газу – Nord Stream 1 і Nord Stream 2, а також виключити всі російські банки з програми SWIFT", – заявив Науседа.

Він також додав, що необхідно застосувати санкції проти "Росатома", розпочавши із заборони на імпорт урану, перейшовши до індивідуальних санкцій щодо керівників корпорації і майбутніх контрактів із компанією.

"Я розумію, що це знову зіткнеться з певними інтересами держав, але ми маємо усвідомити, що мир є найважливішим стратегічним інтересом усіх нас. Заради цього інтересу іноді можна пожертвувати певними інтересами держав", – резюмував Науседа.

Як відомо, 20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії за війну проти України, та окремі санкції за використання хімічної зброї проти України.

У Раді ЄС також розкрили деталі додаткових персональних санкцій, застосованих у відповідь на гібридну дестабілізаційну діяльність Росії, спрямовану проти країн ЄС і партнерів.

Ці санкції є одним із серії пакетів, які готували на затвердження 20 травня.