В НАТО вирішили протестувати великі дрони на території Фінляндії

Фінляндія готується прийняти безпілотні великі розвідувальні дрони НАТО, які незабаром почнуть тимчасово виконувати завдання з фінської території.

Про це стало відомо мовнику Yle від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у НАТО вирішили поекспериментувати з повітряними операціями з півночі і Фінляндія була обрана як тестовий майданчик.

За інформацією джерел Yle, випробування відбудуться в червні в місті Пірккала, яке протягом кількох тижнів буде використовуватися як база для безпілотних літальних апаратів НАТО.

Наразі будується інфраструктура, необхідна для тимчасової бази. Разом з дронами прибуде контингент, який спеціалізується на їх управлінні.

Дрони RQ-4D або Phoenix – це дрони розміром з авіалайнер, які НАТО використовує для моніторингу і розвідки важливих районів.

Такі дрони час від часу літають у повітряному просторі Фінляндії з осені 2023 року. Вони використовуються, наприклад, для спостереження за східним кордоном НАТО.

Зовні дрони нагадують літак з розмахом крил близько 40 метрів. Їхній радіус дії становить 16 тисяч кілометрів. Їх важко помітити неозброєним оком, оскільки висота їхнього польоту становить 18 кілометрів.

Зазвичай такі дрони злітають з бази Сігонелла на італійському острові Сицилія.

НАТО вивчає можливість будівництва другої бази для безпілотників на додаток до Сицилії, але рішення ще не ухвалене, повідомляє Yle.

Крім Фінляндії, інтерес до будівництва бази для великих дронів також виявили Норвегія і Польща.

Дрони RQ-4D ніколи раніше не злітали з жодної іншої території, крім Сицилії, що робить експеримент у Пірккалі унікальним.

НАТО зацікавлений в розширенні використання великих розвідувальних і спостережних безпілотників для різних цілей.

Експеримент також має політичне значення для Фінляндії. Коли НАТО розширює свою діяльність тут, це слугує сигналом для Росії.

Минулого місяця в New York Times були опубліковані супутникові знімки, які свідчать про розширення російської військової інфраструктури поблизу кордону з Фінляндією.

Своєю чергою керівник стратегічного планування Сил оборони Фінляндії генерал-майор Самі Нурмі прогнозує, що Росія продовжить нарощування сил біля своїх кордонів після закінчення війни в Україні.

За даними фінських ЗМІ, Фінляндія готується до того, що Сполучені Штати не будуть дотримуватися ключової статті 5 НАТО, яка передбачає спільну оборону державами-членами у разі нападу на одного союзника.

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