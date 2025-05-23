В НАТО решили протестировать большие дроны на территории Финляндии

Финляндия готовится принять беспилотные большие разведывательные дроны НАТО, которые вскоре начнут временно выполнять задачи с финской территории.

Об этом стало известно вещателю Yle от источников, сообщает "Европейская правда".

Как указано, в НАТО решили поэкспериментировать с воздушными операциями с севера и Финляндия была выбрана в качестве тестовой площадки.

По информации источников Yle, испытания состоятся в июне в городе Пирккала, который в течение нескольких недель будет использоваться как база для беспилотных летательных аппаратов НАТО.

Сейчас строится инфраструктура, необходимая для временной базы. Вместе с дронами прибудет контингент, который специализируется на их управлении.

Дроны RQ-4D или Phoenix – это дроны размером с авиалайнер, которые НАТО использует для мониторинга и разведки важных районов.

Такие дроны время от времени летают в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года. Они используются, например, для наблюдения за восточной границей НАТО.

Внешне дроны напоминают самолет с размахом крыльев около 40 метров. Их радиус действия составляет 16 тысяч километров. Их трудно заметить невооруженным глазом, поскольку высота их полета составляет 18 километров.

Обычно такие дроны взлетают с базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.

НАТО изучает возможность строительства второй базы для беспилотников в дополнение к Сицилии, но решение еще не принято, сообщает Yle.

Кроме Финляндии, интерес к строительству базы для крупных дронов также проявили Норвегия и Польша.

Дроны RQ-4D никогда ранее не взлетали ни с одной другой территории, кроме Сицилии, что делает эксперимент в Пирккале уникальным.

НАТО заинтересован в расширении использования крупных разведывательных и наблюдательных беспилотников для различных целей.

Эксперимент также имеет политическое значение для Финляндии. Когда НАТО расширяет свою деятельность здесь, это служит сигналом для России.

В прошлом месяце в New York Times были опубликованы спутниковые снимки, свидетельствующие о расширении российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.

В свою очередь руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми прогнозирует, что Россия продолжит наращивание сил у своих границ после окончания войны в Украине.

По данным финских СМИ, Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.

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