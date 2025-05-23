В НАТО решили протестировать большие дроны на территории Финляндии
Новости — Пятница, 23 мая 2025, 12:51 —
Финляндия готовится принять беспилотные большие разведывательные дроны НАТО, которые вскоре начнут временно выполнять задачи с финской территории.
Об этом стало известно вещателю Yle от источников, сообщает "Европейская правда".
Как указано, в НАТО решили поэкспериментировать с воздушными операциями с севера и Финляндия была выбрана в качестве тестовой площадки.
По информации источников Yle, испытания состоятся в июне в городе Пирккала, который в течение нескольких недель будет использоваться как база для беспилотных летательных аппаратов НАТО.
Сейчас строится инфраструктура, необходимая для временной базы. Вместе с дронами прибудет контингент, который специализируется на их управлении.
Дроны RQ-4D или Phoenix – это дроны размером с авиалайнер, которые НАТО использует для мониторинга и разведки важных районов.
Такие дроны время от времени летают в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года. Они используются, например, для наблюдения за восточной границей НАТО.
Внешне дроны напоминают самолет с размахом крыльев около 40 метров. Их радиус действия составляет 16 тысяч километров. Их трудно заметить невооруженным глазом, поскольку высота их полета составляет 18 километров.
Обычно такие дроны взлетают с базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия.
НАТО изучает возможность строительства второй базы для беспилотников в дополнение к Сицилии, но решение еще не принято, сообщает Yle.
Кроме Финляндии, интерес к строительству базы для крупных дронов также проявили Норвегия и Польша.
Дроны RQ-4D никогда ранее не взлетали ни с одной другой территории, кроме Сицилии, что делает эксперимент в Пирккале уникальным.
НАТО заинтересован в расширении использования крупных разведывательных и наблюдательных беспилотников для различных целей.
Эксперимент также имеет политическое значение для Финляндии. Когда НАТО расширяет свою деятельность здесь, это служит сигналом для России.
В прошлом месяце в New York Times были опубликованы спутниковые снимки, свидетельствующие о расширении российской военной инфраструктуры вблизи границы с Финляндией.
В свою очередь руководитель стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми прогнозирует, что Россия продолжит наращивание сил у своих границ после окончания войны в Украине.
По данным финских СМИ, Финляндия готовится к тому, что Соединенные Штаты не будут придерживаться ключевой статьи 5 НАТО, которая предусматривает совместную оборону государствами-членами в случае нападения на одного союзника.
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