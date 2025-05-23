Молдова розриває договір з РФ про діяльність культурних центрів

Молдова денонсує угоду з Російською Федерацією про створення та діяльність культурних центрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8

Відповідний консультативний висновок був схвалений членами парламентського комітету з питань зовнішньої політики та європейської інтеграції.

Договір був підписаний у 1998 році і був спрямований на популяризацію історії, культури та інформування громадськості про розвиток політичних, економічних, наукових і освітніх процесів обох країн.

Ініціатива денонсації угоди належить Міністерству культури Молдови, яке зазначає, що в контексті сучасної геополітичної ситуації та високого ризику дезінформації цей договір може бути використаний як інструмент для просування російських наративів.

У Мінкульті додали, що Молдова наразі не має культурного центру на території РФ. Відповідно, не існує справедливого механізму просування інформації про Молдову, і це підриває баланс і початкову мету угоди.

Денонсація угоди буде запропонована для розгляду на пленарному засіданні парламенту.

Нагадаємо, у лютому Міністерство закордонних справ Молдови оголосило про закриття Російського культурного центру, розташованого у центрі Кишинева, після інциденту з дронами, які впали на молдовській території.

У ніч проти 13 лютого під час масованої атаки Росії на українські регіони на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув. МЗС країни засудило це.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови 13 лютого викликало призначеного посла РФ, щоб висловити протест.