Молдова разрывает договор с РФ о деятельности культурных центров

Молдова денонсирует соглашение с Российской Федерацией о создании и деятельности культурных центров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Соответствующее консультативное заключение было одобрено членами парламентского комитета по вопросам внешней политики и европейской интеграции.

Договор был подписан в 1998 году и направлен на популяризацию истории, культуры и информирование общественности о развитии политических, экономических, научных и образовательных процессов обеих стран.

Инициатива денонсации соглашения принадлежит Министерству культуры Молдовы, которое отмечает, что в контексте современной геополитической ситуации и высокого риска дезинформации этот договор может быть использован как инструмент для продвижения российских нарративов.

В Минкульте добавили, что Молдова в настоящее время не имеет культурного центра на территории РФ. Соответственно, не существует справедливого механизма продвижения информации о Молдове, и это подрывает баланс и первоначальную цель соглашения.

Денонсация соглашения будет предложена для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Напомним, в феврале Министерство иностранных дел Молдовы объявило о закрытии Российского культурного центра, расположенного в центре Кишинева, после инцидента с дронами, которые упали на молдавской территории.

В ночь на 13 февраля во время массированной атаки России на украинские регионы на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался. МИД страны осудил это.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест.