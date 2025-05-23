Сікорський: мусимо готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликає європейців готуватися, що США втратять інтерес не лише до України, а й до Європи.

Про це він написав у колонці для Le Monde, передає "Європейська правда".

Він згадав мюнхенську промову віцепрезидента США Джей Ді Венса, який заявляв, що "вся інфраструктура безпеки Європи" була "субсидована Сполученими Штатами Америки", хоча ні Старий континент, ні Сполучені Штати не зацікавлені в тому, "щоб Європа була постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

"Подобається нам ця промова чи ні, ми, європейці, не можемо вдавати, що не чуємо її. Ми повинні готуватися до того, що Сполучені Штати повністю втратять інтерес не лише до України, але й до Європи. Ми можемо і повинні сподіватися, але ми також повинні готуватися. Ми повинні залишатися впевненими, але пильними", – заявив Сікорський.

"Враховуючи нинішній стан світу, це означає, що Європа стоїть перед екзистенційним вибором: грати в лізі великих держав і брати участь у марші світу, або ж приректи себе на маргіналізацію", – зазначив він.

На думку голови МЗС Польщі, завдання стримування Росії не виходить за межі можливостей європейців.

"Нам не потрібно відповідати військовому потенціалу Сполучених Штатів; ми просто повинні мати достатній потенціал, щоб змусити Путіна переглянути свої шанси на перемогу в конфронтації з об'єднаною європейською спільнотою демократичних національних держав", – сказав він.

Водночас Сікорський наголосив на потребі збільшувати підтримку України.

"З початку російської агресії в Україні ЄС та його держави-члени виділили близько 150 мільярдів доларів на підтримку України та її народу. Хоча ця сума є значною, вона все ще становить менше 1% від сукупного ВВП країн-членів ЄС (який становить близько 19 трильйонів доларів). Ми, безсумнівно, можемо досягти більшого", – вважає польський міністр.

Президент США Дональд Трамп цього тижня заявив, що має у своїй голові "червону лінію", перехід через яку змусив би його відступити від мирних переговорів між Україною та РФ.

Нагадаємо, після розмови з Путіним Трамп казав, що Україна та Росія "негайно" розпочнуть переговори про припинення вогню.

При цьому джерела видання Financial Times розповіли, що європейські лідери, з якими Трамп говорив після розмови з Путіним, були "неприємно вражені" описом з боку Трампа результатів його дзвінка.