Сикорский: должны готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призывает европейцев готовиться, что США потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе.

Об этом он сказал в колонке для Le Monde, передает "Европейская правда".

Он вспомнил мюнхенскую речь вице-президента США Джей Ди Венса, который заявлял, что "вся инфраструктура безопасности Европы" была "субсидирована Соединенными Штатами Америки", хотя ни Старый континент, ни Соединенные Штаты не заинтересованы в том, "чтобы Европа была постоянным вассалом Соединенных Штатов по безопасности".

"Нравится нам эта речь или нет, мы, европейцы, не можем делать вид, что не слышим ее. Мы должны готовиться к тому, что Соединенные Штаты полностью потеряют интерес не только к Украине, но и к Европе. Мы можем и должны надеяться, но мы также должны готовиться. Мы должны оставаться уверенными, но бдительными", – заявил Сикорский.

"Учитывая нынешнее состояние мира, это означает, что Европа стоит перед экзистенциальным выбором: играть в лиге великих держав и участвовать в марше мира, или же обречь себя на маргинализацию", – отметил он.

По мнению главы МИД Польши, задача сдерживания России не выходит за пределы возможностей европейцев.

"Нам не нужно соответствовать военному потенциалу Соединенных Штатов; мы просто должны иметь достаточный потенциал, чтобы заставить Путина пересмотреть свои шансы на победу в конфронтации с объединенным европейским сообществом демократических национальных государств", – сказал он.

В то же время Сикорский отметил необходимость увеличивать поддержку Украины.

"С начала российской агрессии в Украине ЕС и его государства-члены выделили около 150 миллиардов долларов на поддержку Украины и ее народа. Хотя эта сумма является значительной, она все еще составляет менее 1% от совокупного ВВП стран-членов ЕС (который составляет около 19 триллионов долларов). Мы, несомненно, можем достичь большего", – считает польский министр.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе заявил, что имеет в своей голове "красную линию", переход через которую заставил бы его отступить от мирных переговоров между Украиной и РФ.

Напомним, после разговора с Путиным Трамп говорил, что Украина и Россия "немедленно" начнут переговоры о прекращении огня.

При этом источники издания Financial Times рассказали, что европейские лидеры, с которыми Трамп говорил после разговора с Путиным, были"неприятно поражены" описанием со стороны Трампа результатов его звонка.