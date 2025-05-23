Україна і США завершили процедури для запуску фонду відбудови за "угодою про надра"

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про звершення всіх процедур для запуску українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Про це, вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Свириденко повідомила про останній крок у цьому процесі – дипломатичну ноту від Сполучених Штатів, яку вона особисто отримала в п'ятницю вранці від тимчасової повіреної у справах США Джулі Девіс.

"Фонд офіційно запущено", – заявила Свириденко.

За її словами, вдалося встановити справжнє партнерство, засноване на рівності, повазі до національних інтересів України та спільному управлінні зі Сполученими Штатами.

"Фонд є символом довгострокового стратегічного зобов'язання. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни на умовах, що захищають наш суверенітет та забезпечують наше майбутнє", – написала Свириденко.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

13 травня Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.