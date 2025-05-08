Рада ратифікувала "угоду про надра" зі США

Верховна Рада у четвер проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, пише "Європейська правда".

За його даними, свої голоси за це віддали 338 депутатів, а проголосували всі фракції та групи.

фото: ярослав железняк

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко у четвер заявила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів у разі ратифікації Верховною Радою у четвер відповідної міжурядової угоди.

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати угоду.

Україна та США 30 квітня уклали рамкову угоду про економічне партнерство. Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Зазначимо, наразі не сформовані, не підписані і не опубліковані "технічні" угоди, без яких неможливо зробити висновки про доцільність ратифікації та довгострокові наслідки угоди для України.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.