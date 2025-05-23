Украина и США завершили процедуры для запуска фонда восстановления по "соглашению о недрах"

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко сообщила о свершении всех процедур для запуска украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

Свириденко сообщила о последнем шаге в этом процессе – дипломатическую ноту от Соединенных Штатов, которую она лично получила в пятницу утром от временной поверенной в делах США Джули Дэвис.

"Фонд официально запущен", – заявила Свириденко.

По ее словам, удалось установить настоящее партнерство, основанное на равенстве, уважении к национальным интересам Украины и совместном управлении с Соединенными Штатами.

"Фонд является символом долгосрочного стратегического обязательства. Вместе Украина и Соединенные Штаты будут инвестировать в восстановление и рост нашей страны на условиях, защищающих наш суверенитет и обеспечивающих наше будущее", – написала Свириденко.

Напомним, Верховная Рада 8 мая проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон 12 мая.

13 мая Украина подписала два коммерческих соглашения с Международной финансовой корпорацией развития США в развитие ратифицированного соглашения о создании украинско-американского инвестиционного фонда.

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