Україна і США уклали додаткові угоди до "угоди про надра"

Україна підписала дві комерційні угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США у розвиток ратифікованої раніше угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду.

Як пише "Європейська правда", про це Міністерство економіки України повідомило в коментарі Forbes Ukraine.

Додаткові угоди з боку України підписував директор Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства при Міністерстві економіки Ніко Гачечиладзе.

Йдеться про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді.

Умови угод у Мінекономіки не розкривають.

Нагадаємо, Верховна рада 8 травня проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон 12 травня.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко говорила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів після ратифікації угоди.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.