Україна завершила ратифікацію "угоди про надра" зі США

Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав закон №0309 про ратифікацію двосторонньої угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про це свідчить картка закону на сайті Верховної ради, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією на сайті президента, у понеділок закон №0309 про ратифікацію так званої "угоди про надра" був повернутий з підписом від президента, й того ж дня почалось розсилання акта.

Цей крок завершує формальну процедуру ратифікації угоди.

Нагадаємо, Верховна рада проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови 8 травня.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко говорила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів після ратифікації угоди.

Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.