У Росії відмовились від "мирних переговорів" у Ватикані, бо це "неелегантно"

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров дав зрозуміти, що Москва відмовляється від участі в переговорах з Україною у Ватикані.

Про це він сказав на конференції "Історичні південноруські землі. Національна ідентичність і самовизначення народів" у Москві у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське РБК.

Лавров заявив, що в Росії "немає жодних ідей" щодо того, коли і де відбудеться наступна зустріч між українськими та російськими представниками.

"Хочу сказати, щоб не витрачали розумові здібності на опрацювання варіантів, які не дуже реалістичні. Уявіть собі Ватикан як місце проведення переговорів, це трохи неелегантно", – пояснив він.

На цьому думка глави російського МЗС вирішила не спинятись і долучила питання віри: мовляв, ідеться про зустріч представників "двох православних країн" на "католицькому майданчику" – що начебто буде "не дуже комфортно" для самого Ватикану.

Нагадаємо, що Папа Римський Лев XIV сам запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією – цю ідею підтримали Київ, європейські держави та США.

Але, як дізналось агентство Bloomberg від російських джерел, у Кремлі наразі не планують поїздку Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

Замість цього там зосереджені на технічному рівні перемовин, які розпочались минулого тижня в Стамбулі – місті в Туреччині, яка, як і Ватикан, не є "православною країною".