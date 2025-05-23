В России отказались от "мирных переговоров" в Ватикане, потому что это "неэлегантно"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять, что Москва отказывается от участия в переговорах с Украиной в Ватикане.

Об этом он сказал на конференции "Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов" в Москве в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское РБК.

Лавров заявил, что в России "нет никаких идей" относительно того, когда и где состоится следующая встреча между украинскими и российскими представителями.

"Хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, это немного неэлегантно", – пояснил он.

На этом мнение главы российского МИД решило не останавливаться и подключило вопрос веры: мол, речь идет о встрече представителей "двух православных стран" на "католической площадке" – что якобы будет "не очень комфортно" для самого Ватикана.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV сам предложил предоставить Ватикан как место для переговоров между Украиной и Россией – эту идею поддержали Киев, европейские государства и США.

Но, как стало известно агентству Bloomberg от российских источников, в Кремле пока не планируют поездку Владимира Путина в Ватикан или куда-либо еще для переговоров.

Вместо этого там сосредоточены на техническом уровне переговоров, которые начались на прошлой неделе в Стамбуле – городе в Турции, который, как и Ватикан, не является "православной страной".