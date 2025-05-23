ЗМІ: РФ не хоче проводити переговори з Україною у Ватикані

Лідери США та Європи покладають надії на Ватикан як новий майданчик для переговорів України та РФ, проте Кремль не дуже зацікавлений у цьому та хоче продовжувати переговори у Стамбулі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Як відомо, Папа Римський Лев XIV запропонував надати Ватикан як місце для перемовин між Україною та Росією.

За словами співрозмовників агентства, російські посадовці наразі не планують поїздку глави Кремля Владіміра Путіна до Ватикану чи будь-куди ще для переговорів.

Замість цього вони зосереджені на технічному рівні перемовин, які розпочались минулого тижня в Стамбулі. Очікується, що ці переговори продовжаться саме там, зазначив один зі співрозмовників.

Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив журналістам у четвер, 22 травня, що наразі "немає жодних домовленостей" щодо проведення наступного раунду переговорів у Ватикані.

Втім, європейські посадовці зазначають, що тривають обговорення можливості участі Ватикану як потенційного господаря або посередника в переговорах.

За словами співрозмовників, переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча все залежить від готовності Росії взяти в них участь.

Також співрозмовники, з якими поспілкувалося агентство, стверджують, що російська церква виступає проти участі Ватикану в мирних переговорах, вважаючи його "історичним суперником в Україні", який не засудив закриття церков, лояльних до Москви.

Вони також зазначили, що посадовці США підтримують зв'язок з українцями, щоб забезпечити проведення переговорів. Вони сигналізують російським колегам, що воліли б уникнути участі в зустрічі таких прихильників жорсткої лінії, як помічника Путіна Владіміра Мединського, який очолював делегацію Москви в Стамбулі.

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергєй Лавров, своєю чергою, також поставив під сумнів проведення переговорів у Ватикані, адже за його словами, це не було б "елегантним рішенням", оскільки йдеться про переговори двох православних країн у католицькому місці.

Крім того, Італія є підписантом Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у воєнних злочинах в Україні. Теоретично вона зобов’язана заарештувати його, якщо він приїде до Риму.

Нагадаємо, 19 травня президент США Дональд Трамп поспілкувався з Путіним.

За даними ЗМІ, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами президент Трамп розповів, що просив Путіна виступити з пропозицією, яку Україна і європейці не відкинуть одразу.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати чекають на мирну пропозицію від Росії "для розуміння розрахунків Путіна".