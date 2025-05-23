"Наша перемога реальна": Качинський кинув мобілізаційний клич на другий тур виборів

Голова найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський у листі до партійних активістів закликав мобілізуватись перед другим туром виборів президента.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Після першого туру голосування за президента Польщі, який відбувся 18 травня, відставання підтриманого "ПіС" Кароля Навроцького від переможця першого туру Рафала Тшасковського становить менш як два відсоткові пункти.

З цієї нагоди Качинський направив лист до членів своєї партії, в якому закликає до максимальної рішучості.

"Президентські вибори – це нерівний поєдинок, друга сторона застосовує брудні прийоми. Ми повинні пам'ятати, що ми боремося не тільки за президентство. Ми боремося насамперед за Польщу", – пише голова "ПіС".

Він звертає увагу на те, що Навроцький досяг дуже високого результату, і "це вираз підтримки, довіри та надії, які поляки пов'язують з близькою нам візією держави".

"Наша перемога реальна, але тільки від нашої рішучості залежить, чи стане вона реальністю. Сьогодні історія дає нам шанс, але не подарує перемогу – ми маємо за неї боротися", – наголосив Качинський.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

За менш ніж два тижні до другого туру президентських виборів у Польщі обидва кандидати мають рівну підтримку.

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