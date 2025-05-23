"Наша победа реальна": Качиньский бросил мобилизационный клич на второй тур выборов

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский в письме к партийным активистам призвал мобилизоваться перед вторым туром выборов президента.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

После первого тура голосования за президента Польши, который состоялся 18 мая, отставание поддерживаемого "ПиС" Кароля Навроцкого от победителя первого тура Рафала Тшасковского составляет менее двух процентных пунктов.

По этому поводу Качиньский направил письмо членам своей партии, в котором призывает к максимальной решимости.

"Президентские выборы – это неравный поединок, вторая сторона применяет грязные приемы. Мы должны помнить, что мы боремся не только за президентство. Мы боремся прежде всего за Польшу", – пишет глава "ПиС".

Он обращает внимание на то, что Навроцкий достиг очень высокого результата, и "это выражение поддержки, доверия и надежды, которые поляки связывают с близким нам видением государства".

"Наша победа реальна, но только от нашей решимости зависит, станет ли она реальностью. Сегодня история дает нам шанс, но не подарит победу – мы должны за нее бороться", – подчеркнул Качиньский.

Напомним, по итогам первого тура выборов 18 мая во второй тур вышли мэр Варшавы Рафал Тшасковский от партии власти с 31,36% и директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "ПиС", с 29,54%.

Менее чем за две недели до второго тура президентских выборов в Польше оба кандидата имеют равную поддержку.

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