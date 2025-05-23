У Польщі перед другим туром виборів президента двоє кандидатів мають рівну підтримку

За менш ніж два тижні до другого туру президентських виборів у Польщі обидва кандидати – висуванець від партії влади "Громадянська платформа" Рафал Тшасковський і підтримуваний опозиційною "Право і справедливість" Кароль Навроцький – мають рівну підтримку.

Про це свідчать дані опитування Ipsos, які наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Опитування показало, що і Тшасковський, і Навроцький отримали по 47% підтримки.

Відповідь "важко сказати" на запитання про кандидата, якому вони віддають перевагу, обрали 6% респондентів.

На запитання "Чи взяли б ви участь у другому турі президентських виборів?" – "однозначно так" відповіли 53% респондентів, "скоріше так" – 13% опитаних. 12% респондентів відповіли "скоріше ні", відповідь "однозначно ні" вказали 14% опитаних. Не визначилися, чи братимуть участь у другому турі, 8% респондентів.

Опитування (з використанням методів CATI та CAWI) проводилося 20-22 травня за загальнонаціональною репрезентативною вибіркою в 1000 поляків.

Другий тур виборів відбудеться у неділю, 1 червня. Цієї п’ятниці між Тшасковським і Навроцьким відбудуться дебати.

Нагадаємо, за підсумками першого туру виборів 18 травня у другий тур вийшли мер Варшави Рафал Тшасковський від партії влади з 31,36% та директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "ПіС", з 29,54%.

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