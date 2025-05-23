У Фінляндії хочуть заборонити угоди з нерухомістю і громадянам Білорусі

Міністерство оборони Фінляндії оголосило, що хоче заборонити громадянам Білорусі купувати нерухомість у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Раніше фінський парламент ухвалив закон, що дає змогу оборонному відомству блокувати угоди з нерухомістю для осіб або організацій, чия держава розв'язала загарбницьку війну або може становити загрозу безпеці Фінляндії.

У Міноборони зазначили, що згідно з рішеннями Ради Європейського Союзу та інформацією влади, Росія і Білорусь відповідають цим критеріям.

Заяви на отримання дозволів на операції з нерухомістю від громадян Росії та Білорусі, подані до дня набуття указом чинності, розглядатимуть у звичайному порядку.

Постанову було опубліковано для коментарів сьогодні, 23 травня. Період подання коментарів закінчується 9 червня. Міністерство хоче ухвалити постанову протягом червня.

Перед ухваленням у квітні закону фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.