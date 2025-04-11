Парламент Фінляндії підтримав заборону росіянам купувати нерухомість

Фінський парламент у пʼятницю, 11 квітня, одноголосно схвалив пропозицію уряду країни щодо повної заборони на придбання нерухомості громадянами країн, які становлять загрозу нацбезпеці.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило Міністерство оборони Фінляндії.

Глава фінського Міноборони Антті Хяккянен заявив, що законопроєкт про обмеження на операції з нерухомістю для громадян небезпечних держав спрямований на зміцнення національної безпеки.

"Це рішення надсилає чіткий сигнал: ми не дозволимо підірвати Фінляндію", – додав він.

За словами Хяккянена, тепер уряд в окремій постанові визначить країни, що ведуть загарбницьку війну і можуть загрожувати національній безпеці Фінляндії. Раніше міністр уже оголошував, що Росія увійде до цього переліку.

"Також готується законодавство, яке посилить засоби для втручання у вже придбану нерухомість", – додав він.

Досі фінське законодавство дозволяло блокувати продаж нерухомості росіянам на підставі рішення Міністерства оборони в кожному конкретному випадку, якщо це несе ризики для нацбезпеки.