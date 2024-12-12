Фінляндія блокує нові придбання нерухомості росіянами

Міністерство оборони Фінляндії заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву відомства, передає "Європейська правда".

Як зазначається, оборонне відомство Фінляндії заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці.

Агентство зауважило, що Гельсінкі вже деякий час намагається обмежити купівлю російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних об'єктів на основі існуючих норм, заблокувавши три угоди в жовтні 2023 року і ще три – в січні цього року.

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"Міністерство оборони ретельно вивчає історію кожного покупця нерухомості, який походить з-поза меж ЄС та ЄЕЗ", – заявив міністр оборони Антті Хакканен.

Він акцентував, що для країни захист національної безпеки є особливо важливим у нинішній безпековій ситуації.

У міністерстві зазначили, що ці рішення стосуються одного об'єкта нерухомості в Паргасі на узбережжі південної Фінляндії і п'яти об'єктів нерухомості в Кокемакі в південно-західній частині країни.

Обидві особи, які уклали угоди, були приватними особами з російським громадянством.

Раніше суд у Фінляндії дав згоду на арешт низки російських активів у країні за позовом української компанії "Нафтогаз". Цей крок спрямований на втілення рішення Міжнародного арбітражного суду в Гаазі у квітні 2023 року.

А наприкінці жовтня країна наклала арешт на ділянку пляжу, що належить Росії та використовувалася для відпочинку дипломатів.