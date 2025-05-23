В Финляндии хотят запретить сделки с недвижимостью и гражданам Беларуси

Министерство обороны Финляндии объявило, что хочет запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Ранее финский парламент принял закон, позволяющий оборонному ведомству блокировать сделки с недвижимостью для лиц или организаций, чье государство развязало захватническую войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

В Минобороны отметили, что согласно решениям Совета Европейского Союза и информации властей, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.

Заявления на получение разрешений на операции с недвижимостью от граждан России и Беларуси, поданные до дня вступления указа в силу, будут рассматриваться в обычном порядке.

Постановление было опубликовано для комментариев сегодня, 23 мая. Период подачи комментариев заканчивается 9 июня. Министерство хочет принять постановление в течение июня.

Перед принятием в апреле закона финское законодательство позволяло блокировать продажу недвижимости россиянам на основании решения Министерства обороны в каждом конкретном случае, если это несет риски для нацбезопасности.