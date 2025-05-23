Страны Балтии подтвердили намерения увеличить расходы на оборону до 5% ВВП со следующего года

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы во время встречи на эстонской авиабазе Эмари в пятницу подтвердили намерение увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП со следующего года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур, министр обороны Латвии Андрис Спрудс и министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обсудили такие вопросы, как оборонный потенциал Европы и расходы на оборону, финансирование Балтийской линии обороны, инвестиции в оборонную промышленность и совместное наращивание потенциала стран Балтии, которые будут обсуждаться на предстоящем саммите НАТО в Гааге.

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами накануне саммита НАТО в Гааге являются расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 годов составит около 5,4%. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% от ВВП. Помимо увеличения расходов на оборону, мы делаем особый акцент на инвестициях в оборонную промышленность на уровне Европейского Союза и государств-членов, например, через общий механизм кредитования Европейского Союза, чтобы обеспечить обороноспособность наших стран", – отметил Певкур.

Министры также рассмотрели вопрос о Балтийской линии обороны, которая будет создана в рамках сотрудничества и будет играть важную роль в новых оборонных планах региона по защите восточного фланга НАТО, договорившись о едином подходе к тому, как в ближайшие месяцы подать заявку на финансирование этого проекта со стороны ЕС.

Одной из тем встречи стала также проблема теневого флота России. "Инциденты с теневым флотом в Балтийском море повторяются и носят систематический характер. Мы находимся в ситуации, когда Россия фактически начала военную операцию для защиты своего теневого флота. Это доказывает, что мониторинг и санкции в отношении деятельности теневого флота были эффективными и что совместные скоординированные усилия должны быть еще более активизированы. Теневой флот питает российскую военную машину и нарушает международные правила", – сказал Певкур.

В этом году форматом сотрудничества министров обороны стран Балтии руководит Эстония, которая сменила Литву, председательствовавшую в прошлом году.

На саммите лидеры стран-членов НАТО, как ожидается, договорятся о новой цели расходов на оборону. По данным Reuters, генсек Марк Рютте предлагает странам увеличить расходы до 3,5% ВВП и еще 1,5% ВВП потратить на оборонные цели. Это будет соответствовать требованию президента США Дональда Трампа, который требует от союзников 5% расходов на оборону, которых даже США пока не тратят.

Американские чиновники сообщили своим союзникам по НАТО, что, хотя Трамп планирует принять участие в саммите в Гааге летом, он может решить отменить визит, если остальные члены Альянса не примут предварительного соглашения об увеличении расходов.

А государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что все члены НАТО согласятся с целью тратить 5% ВВП на оборону в течение следующего десятилетия до саммита Альянса, который состоится в июне.