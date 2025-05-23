У Литві пройшли перші навчання з самостійного обслуговування та експлуатації HIMARS

З 17 по 23 травня в литовському Шяуляї пройшли спільні навчання "Лелека і Орел" між Сухопутними військами Збройних сил Литви та армією США, метою яких було підтримання індивідуальних і колективних навичок, необхідних для самостійного та ефективного управління і обслуговування систем HIMARS.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Проводячи спільні навчання, ми прагнемо забезпечити постійне оновлення та поглиблення знань наших солдатів на основі найвищих стандартів НАТО. Можливість тренуватися разом із союзниками – це не тільки набуття або закріплення практичних навичок, а й можливість обмінятися досвідом та поглибити взаємодію", – заявив майор Юстінас Чеканаускас, командир батареї вогневої підтримки Сухопутних військ.

Під час навчань, які тривали понад тиждень, вперше було проведено теоретичну та практичну підготовку фахівців з управління вогнем, ремонту та боєприпасів, а також операторів систем HIMARS.

Під час теоретичних занять було стандартизовано знання та навички солдатів, а системи HIMARS 3-го батальйону вогневої артилерії 321-го польового артилерійського полку США було передислоковано з Німеччини до Литви з додатковим обладнанням та транспортом. Литовські та американські військові практично навчилися виконувати технічне обслуговування та перевірку системи HIMARS, виконувати вогневі завдання, керувати вантажівками HIMARS вдень і вночі, ремонтувати ракети та готувати системи залпової артилерії до стрільби. Бойові стрільби з цих систем по цілях у Балтійському морі також заплановані на початок червня, йдеться в прес-релізі армії для ЗМІ.

З метою безперебійної підготовки до інтеграції систем HIMARS у Сухопутні війська Збройних сил Литви, солдати батареї залпової артилерії тісно співпрацюють з підрозділами 41-ї польової артилерійської бригади V корпусу армії США та регулярно беруть участь у спільних навчаннях із солдатами союзників і партнерів НАТО в Литві та за кордоном.

Згідно з підписаним контрактом на закупівлю HIMARS, Збройні сили Литви придбають 8 пускових установок з бойовими та навчальними боєприпасами, які складатимуться з комплектів керованих ракет різних типів і бойових характеристик, включаючи системи ATACMS з ефективною дальністю стрільби 300 км. Литва закуповує ці системи спільно з іншими країнами Балтії.

Нагадаємо, наприкінці квітня Естонія отримала перші шість реактивних систем залпового вогню HIMARS, замовлені у США.

Торік у листопаді до Польщі прибули останні дві з 20 HIMARS, придбаних у лютому 2019 року.